A tanácskozás helyszínéül ezúttal a bábolnai városháza szolgált. A klubvezetőket elsőként a vendéglátó dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte. Dr. Kocsis Gyula, a szövetség alelnöke, a dunántúli vármegyék koordinátora kiemelte, hogy egyre több és jobb közösségerősítő programot sikerül szervezniük országosan, ebben Komárom-Esztergom az egyik legaktívabb, amihez gratulált.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke az idősekkel való összefogás sikerességét hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a vármegyei önkormányzat igyekszik minden évben olyan keretet biztosítani az idősügyi tanácsnak, amiből rendezvények valósíthatók meg. Az elnök megköszönte a jelenlévő Romanek Etelka alelnöknek, hogy szívvel-lélekkel vesz részt az idősek programjaiban.

Dr. Kancz Csaba főispán is köszöntötte az összegyűlteket, felajánlva a kormányhivatal segítségét egyes programok megvalósításában. Az értekezlet első felében a vármegyei értéktár mozgalmat ismerhették meg a jelenlévők Vörös János, a vármegyei identitás program vezetőjének előadásában, aki kisfilmet is vetített.

Az elmúlt félév programjairól Troják Frigyes a szövetség vármegyei elnöke, valamint Csordás Ferencné és Szabóné Kaszás Erika alelnökök számoltak be. Kiderült, hogy vármegyénkben 48 klub működik, sokszínű közösségfejlesztő munkát végezve. Újszerű programjaik között megtalálhatók az internetes kvízjátékok, online vetélkedők vagy a tematikus akadémiák és pszichológiai előadások. Nagyon sokan vettek részt a költészet napi rendezvényeken, a táti dalos találkozón, a lábatlani művészeti fesztiválon, illetve a tatai sportnapon is, hangzott még el. Ami a mozgást illeti, őszre több túrát is terveznek vármegyeszerte.

Az értekezlet múzeumlátogatással zárult, a klubvezetők megtekintették a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok kiállítását.