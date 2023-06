Nézzük meg magunknak a kockákat!

Ingyenes kocka kiállításra várja a gyerekeket, szüleiket és az örök gyerekeket a komárom-koppánymonostori Dózsa György Művelődési Házba a Monostori Kulturális Egyesület és a Balaton-Bakony Kocka Klub péntektől egészen vasárnapig, mindhárom napon 10-18 óra között. A klub tagjainak Lego gyűjteményéből és alkotásaiból nyíló kiállítás a nyolcvanas évektől napjainkig mutat be készleteket. Lesznek vonatok, kalózok, várak, Star Wars, Technics, western és sok-sok újdonság. A játszóházban 40 ezer kocka várja az építeni vágyókat

Legyünk tanúi egy világrekordnak!

Nem kisebb dologra készülnek június 10-én és 11-én, azaz szombaton és vasárnap a kézilabda szerelmesei Tatabányán a Földi Imre sportcsarnokban, mint hogy megdöntsék a tavalyi 30 órás kézi világrekordot. A szervezők szuper a hangulatot és zenét, barátokkal közös időtöltést és a mozgás örömét ígérik a résztvevőknek. A kitűzött cél: 33 óra.

Készítsünk marokedényt a múzeumban!

A Museum Week 2023 részeként a Tatabányai Múzeum szeretettel várja a gyerekeket, családokat június 10-én, szombaton a Bányászati és Ipari Skanzenbe, a Kézműves szombatra. A helyszínen 10 órától 13 óráig kézműves foglalkozáson marokedényt lehet készíteni Arnóczki Zsuzsa keramikussal. A részvétel ingyenes.

Piknikezzünk könyvekkel!

A József Attila Könyvtár és a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány Könyvpiknikre vár mindenkit a könyvtár teraszára június 10-én, szombaton 15 órától. Lesznek ott könyvbemutatók, alkotók, történetek, a szerzőkhöz kapcsolódó játékok. És vendégek: Reichert Gábor, Szénási Zoltán irodalomtörténészek, Dallos István fotográfus, Faludi Ádám József Attila- és Márai Sándor-díjas költő, író. Valamint beszélgetőtársak: Nász János könyvtáros és Kakuk Tamás szerkesztő. A könyvek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók.

Piknikezzünk a Haraszt-hegyen!

A városi civil szervezetek összefogásával az idén is lesz Haraszt-hegyi piknik, ahol Maci Laci körbejár és ellenőrzi a piknikkosarakat. A hegyen található állomásokon egész délután jól érezheti magát a család június 10-én. A több állomást is teljesítő gyerekek ajándékot kapnak. Lesz többek között nudlifőzés, sütivásár, robotkutya, rendőrautó, tűzoltó sorverseny, habparti, gokart és különleges kerékpárok, E-Riksa, sportok, csillámtetkó, arcfestés, kincskeresés, KaDarka és KadarKölykök, Zumba Bársony Biával, az apukáknak és anyukáknak elektromos quad, hangszersimogató és zsíroskenyér. Senki ne felejtse otthon a piknikkosarakat és a plédet, de a helyszínen lesz büfé és plédkölcsönzés is.

Menjünk a moziba... ki!

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap június 10-én, szombatos este 9 órától, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Eső esetén a KFMKK színháztermében lesz a filmvetítés a helyben váltott regisztrációs jeggyel. A Nyáresti filmvetítéseken első alkalommal a Pont az a dal című filmet nézhetik meg az érdeklődők. A rendezvény ingyenes.

Guruljunk a bringaúton!

A Budapest Roller Derby idei első természet közeli élménygurulását Tatára szervezi június 11-én, vasárnap 10 órától gyönyörű környezetben, sima kerékpárúton, könnyű terepen. A gurulás után kis pihenőt tart a csapat, esznek, isznak, feltöltődnek a résztvevőt, és akinek kedve van, a Fényes tanösvényen egy levezető sétát tehet velük. A túrát alapvetően quad-korisoknak szánják, ami meghatározza a tempót, így aki sorossal jön, az számítson rá, hogy lassabbak lesznek. Védőfelszerelés ajánlott, de nem kötelező.

Kóstoljunk bele borba és művészetbe!

Az idén ismét vár mindenkit Dorogra a térség bor-és művészeti fesztiválja, a KOSBOR. Az Otthon téren ezúttal a térség borait kóstolhatják meg az érdeklődők, emellett a zeneművészeté lesz a főszerep. Elnézve a fellépők és a finom nedűk kínálatát, a jó hangulatra idén sem lehet majd panasz.

Ünnepeljük a Forgórózsát!

Június 11-én 14 órakor kezdődik a Forgórózsa Népművészeti Központ jubileumi gálaműsora A Vértes Agorájában. A népművészeti műhely most ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, a gálán pedig táncosaik, zenészeik, énekeseik lépnek majd fel.