Lázas munka folyt május utolsó napján a tatabányai Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti telephelyén, azaz a Móra Ferenc Általános Iskolában. Az idén fennállásának 70. évfordulóját ünneplő oktatási bázis ezúttal az ünnepi rendezvények mellett egy egész napos önkéntes napnak adott otthont. Az E–ON dunántúli munkatársaiból érkezett nyolcvan kiváló önkéntes, akik munkájukat, szakértelmüket adva segítettek a Móra iskola és környezete megújításában. A tatabányai intézmény egy korábban meghirdetett pályázat keretében nyerte el az egész napos segítséget, s ebben közvetítőként vett részt az Effekteam Egyesület.

Zsargó Judit, az iskola vezetője vezetett körbe és mutatta meg az állomásokat, ahol szorgos kezek tevékenykedtek annak érdekében, hogy az itt tanuló fiatalok környezete megszépüljön.

A leendő ötödik osztályosok termében például a lambériát cserélték le. Az udvaron is sokan dolgoztak: elkészültek a magas ágyások, amelyekbe palánták kerültek, az udvar másik sarkában két sziklakert készült el.

Hatalmas kupacba gyűjtötték a régi padokat, iskolabútorokat, amelyeket anyagonként szétválogattak. Az udvar hátsó részén két nagy homokozó is készült, s nem messze tőle, az árnyas fák alatt várja majd a jövőben a gyerekeket az ökotanterem, azaz a kültéri foglalkoztató. Ehhez festették a raklapbútorokat, és a tábla is már elkészült. Sakktábla is készült a kockakövek befestésével, s a sportpályán is láthatóvá váltak a burkolati jelzések.

Dr. Molnár Klára, az Effekteam Egyesület igazgatója, szakmai vezetője kiemelte: nonprofit szervezetként komoly missziónak tekintik, hogy összekössék a vállalatokat a szervezetekkel, oktatási intézményekkel; azokkal, akiknek szükségük van valamilyen segítségre. A korábbi években voltak már Oroszlányban is.

Az egész napos önkéntesség komoly fizikai munka is egyben. A Dunántúl különböző városaiból, például Pécsről, Győrből, Zalaegerszegről érkezők ebben is kiválóan helytálltak.

Az E–ON az önkéntes munka mellett több százezer forint értékben biztosította a szükséges alapanyagok költségét is, s a térség önkormányzati képviselője, Bereznai Csaba, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ is hozzájárult az iskolaszépítő önkéntes akcióhoz. Az intézmény pedig kis ajándékkal köszönte meg a nyolcvan önkéntesnek az egész napos munkát.