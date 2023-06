Dr. Molnár Attila polgármester az eseményen elmondta, fontos gesztusnak tartják, hogy köszöntsék a város legfiatalabb lakóit, illetve azt is, hogy a családoknak különféle kedvezményrendszereket kínálhassanak. Felhívta a figyelmet arra is, sok olyan fejlesztésük van, amely a bölcsődéket, óvodákat érinti, szeretnének szép intézményi hátteret biztosítani a felnövekvő generációnak. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt időszakban húsz baba látta meg a napvilágot.

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő arról beszélt, a szülőszobában nem csupán gyermek születik, hanem egy család is. Vajda Bence önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, minden nap azon munkálkodnak, hogy a komáromi gyerekek jövőjét biztosítsák.

A babaköszöntő ünnepségen a szülők ajándékcsomagot, az anyukák egy-egy szál rózsát vehettek át dr. Molnár Attilától, valamint Hajnal Dórától és Vajda Bencétől. Ezt követően a kicsik Vigh-Boda Marcsi kerekítő foglalkozásán vettek részt.