A Hold, a Vénusz és a Mars háromszög alakú együttállásával köszönt be idén a csillagászati nyár. A Ripost szerint június 21-én, az év legrövidebb éjszakáján olyan égi jelenségnek lehetünk szemtanúi, mint még soha: a három bolygó tompaszögű háromszöget zár be 5-5 fokra egymástól az égen, ráadásul 20 percen keresztül az is megfigyelhető lesz, ahogy a HD 76475 jelű csillag elhalad a holdsarló mögött.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló a honlapján számolt be arról, hogy bár szerdán a hosszan tartó nappal miatt későn sötétedik, érdemes megvárni, hiszen este 10 órakor gyönyörű együttállás alakul ki. Legjobban egy fáktól, épületektől és egyéb tereptárgyaktól mentes látóhatár mellől lehet mindezt figyelni, és az sem árt, ha egy látcső is van a kezünk ügyében. Ha szerencsések vagyunk, és sikerül olyan helyet találnunk, ahonnan jól látszik a horizont, a Hold alatt, a Rák csillagképben észrevehetjük a Jászol-halmaznak nevezett látványos csillaghalmazt is.

Megkérdeztük Nagy Sándort, a Tatai Csillagvizsgáló vezetőjét, hogy hol láthatjuk legjobban az eseményt a vármegyénkből

– Szép látvány lesz a nyugati égbolton a bolygók együttállása, ezért egy olyan helyet érdemes keresni, ahol nyugat felé nem zavarja semmi a kilátást. Szerdán és csütörtökön is egy háromszöget fog alkotni a három égitest. Szerdán, ha a látóhatártól nézzük a Hold lesz legalul, utána a Vénusz, majd a Mars. Csütörtökre ez úgy rendeződik át, hogy a Hold kerül felülre, alá a Mars és legalulra a Vénusz. Ha derült lesz az idő, akár szabad szemmel is megcsodálhatjuk a ritka jelenséget. Ahogy elkezd sötétedni legelőször a Holdat, majd a Vénuszt láthatjuk meg az égen. De nagyjából 22 órára már mindhárom égitest feltűnik – árulta el a csillagász.