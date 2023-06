Futótűzként terjedt a hír a közösségi oldalon, miszerint bezárt a piaci lángosozó. Rövid idő alatt rengetegen hozzászóltak a poszthoz. Többségük arról írt, hogy nemcsak a városban, de a vármegyében, sőt az egész világon itt sütik a legfinomabb lángost. Annyi biztos, hogy a hagyományos liszt, élesztő és víz helyett kicsit átírták asz összetevőket, amik között tojás, tejföl, víz helyett pedig tej is került az oroszlányi receptbe. A dolgozók szívvel-lélekkel sütötték minden szerdán és szombaton az ételt, de azt továbbra is nagy titokban tartják, hogy olaj helyett milyen zsiradékban sült a lángos. De minderről beszéljen inkább ifj. Pusztai Miklós, az üzemeltető!

– Május 31-én, szerdán, végleg bezárta kapuit a lángosozó. Komoly terveim voltak, nem máról holnapra született meg a dolog. Annyi biztos, hogy több hónapon át érlelődött bennem a gondolat, de meg kellett hoznom a döntést – kezdte mesélni az üzemeltető, akinek családja 1994 május 18-án vette át a piac üzemeltetését a helyi önkormányzattól. Négy évvel később kezdték árulni a lángost, akkor még másik helyen, persze a piac területén.

– Az elmúlt évek hagyatéka volt egy világjárvány. Azt hittem, hogy rosszabb már nem jöhet. Jött. A korlátozások után a rezsiárak duplázódtak, ha nem triplázódtak. Nem tízezrekről beszélek, hanem több százezer forintos tételekről. Belefáradtam – avatott be a részletekbe a Balatonalmádiban élő üzemeltető. A lángost ugyan vitték, mint a cukrot, de ez nem fedezte a teljes piaci kiadást.

Sokszor még a dolgozók bérét sem termelte ki az eladott mennyiség. Hiába adtunk minőséget és verhetetlen áron dolgoztunk. Nálunk 1150 volt a sajtos-tejfölös, ami most már 1300 alatt nem igen kapható. Az meg nem lehet megoldás, hogy saját zsebből fedezzek mindent...

– mondta ifj. Pusztai Miklós, akivel legutóbbi beszélgetésünkkor a további tervekről beszélgettünk. Akkor – tavaly januárban – azt nyilatkozta, hogy kamerákkal erősítené a piac biztonságát.

A tervek még megvannak, azt mondja, következő hónapban már nagy valószínűséggel kiépítik a szakemberek a rendszert. Hozzátette azt is, hogy komoly érdeklődő van a terület megvételére, egyelőre a személyét nem árulta el lapunknak. Azt viszont igen, hogy a jövő héten tárgyalóasztalhoz ülnek az érintett személlyel az ügyben.

Tehát eladósorba került az oroszlányi piac, árát pedig ingatlanszakértő becslése után lehet majd tudni. Miklós továbbra is marad a vendéglátásban, de egyelőre nem árulta el későbbi terveit. Az eladással kapcsolatban is sejtelmesen fogalmazott: sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem tudja, hogy lesz-e továbbra is piacos lángos Oroszlányban. Minden változásról időben értesítik a lakókat, addig a híresztelésekkel ellentétben a piac a szokásos napokon továbbra is üzemel.