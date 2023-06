Az eseményt a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének (MABÉOSZ) Tematikus Szakosztálya és Tata Város Önkormányzata a Magyar Posta Zrt. támogatásával szervezi meg.

Június 19-én helyszíni bejárást tartottak a sportcsarnokban, ahol Rigó Balázs alpolgármester elmondta: 2015-ben rendezték meg először itt az országos bélyegkiállítást, és nagyon örülünk neki, hogy 8 év után visszatér hozzánk a rendezvény, amely nemcsak a helyszíne miatt lesz tatai jelentőségű, hanem azért is, mert ebből az alkalomból tatai helyeket ábrázoló bélyegeket, valamint ezekhez társuló borítékokat fog kiadni a Magyar Posta. A rendezvény másik különlegessége lesz, hogy a látogatók megismerkedhetnek egy helyi képeslapgyűjtemény válogatással, amelyet a Kuny Domokos Múzeum őriz, s emellett a programot övező műsorszámokat is tataiak adják majd, fellép a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Helyőrségi Zenekara, a Kenderke és a DAL 2023 döntőse, a Quack is.

A Kuny Domokos Múzeum képeslapgyűjteményéből készülő válogatás az „Üdvözlet Tatatóvárosból!” címet viseli, ezzel kapcsolatban Stegmayer Máté történeti muzeológus tájékoztatott arról, hogy a múzeumunk több ezer tételt számláló képeslapgyűjteményének jelentős részét a századforduló és a két világháború közötti időszak tatai képeslapjai alkotják.