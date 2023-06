A beruházásról már több alkalommal is tájékoztatott a Facebookon a polgármester, így például június 3-án arról írt, hogy az ígérethez híven az új kerékpárút közvilágítást is kap, az energiatakarékos lámpák felszerelése megtörtént a vasút melletti szakaszon. Akkor Hernádi Ádám azt is jelezte posztjában, hogy a Sátorkői úttól a belváros irányába tartó szakaszt a kerékpárosok tervezetten június végétől már használhatják. Az aszfaltozásról készült városházi videó ide kattintva tekinthető meg.