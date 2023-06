A Dunai bástyában Legát István helytörténész állandó kiállítását tekinthették meg a vendégek. A kiállítás berendezője előadást is tartott, megmutatta a komáromi aranymosók által használt eszközöket, a halászathoz szükséges dobóhálót, tükörhálót és beszélt az ősi halászati módszerekről is. A kiállításon az egyetlen megmaradt komáromi szekeresgazda szekeret is meg lehetett szemlélni. Este a Magyarock Dalszínház előadásában Az arany ember című musicalt lehetett megtekinteni a Klapka színpadon.

A Brigetio Látogatóközpontban fotósarkot rendeztek be

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

Sokan voltak kíváncsiak a Komáromi Klapka György Múzeum programjára, amelyet a megújult és berendezett Brigetio Öröksége Látogatóközpontban rendeztek meg. Számadó Emese, az intézmény igazgatója elmondta, délutántól római korban is ismert gyerekjátékokat próbálhatott ki a fiatalabb korosztály. Ezen kívül római kori frizurákat is készítettek az érdeklődőknek. Folyamatosan tárlatvezetések indultak, az esti alkalmat gyertyafénynél rendezték meg, hogy kicsit „romantikusabbá” tegyék a programot. A komáromi értéktárat bemutató kiállításon a pingáló asztalos mesterséggel lehetett megismerkedni. A földszinti, időszaki kiállítóteremben Rauscher György komáromi festőművész alkotásait lehetett megnézni, aki Honthy Hannát, Marlene Dietrichet és több, akkor híres filmsztárt is lefestett. A kiállításban fotósarkot is berendeztek, ahol az 1920-as évek ruháiban lehetett pózolni.