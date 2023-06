A megyei jogú városrész egyik közösségi oldalán egymást követték a bejegyzések az áramszolgáltatás akadozása, majd teljes hiánya miatt, amely már a hétvégén is nehezítette az itt lakók életét. Gyakorlatilag egész Bánhidán elnémultak az elektromos berendezések kedden.

A szolgáltató weboldalán még most is olvasható az alábbi információ: aktuális üzemzavar. Kezdete: 2023.06.27., 14:28 órakor. „Az áramszolgáltatás helyreállítása folyamatban van. Az üzemzavar egy transzformátort és 112 ügyfelet érint.” A bejegyzés alatt lévő 120 ügyfélről ír, bár a közösségi oldal bejegyzései alapján ennél jóval több lehetett. Áramkimaradásról számoltak be többek között a Jókai, a Borbély, a Feszty, a Skrován, a Vértes, a Bajcsy, a Kossuth, a Szelim, a Banyi, az Árpád, a Kossuth Kertalja, a Pósa, az Árpád köz, a Vadvirág, a Moravcsik utcában élők.

Többen számoltak be az E–ON-nal folytatott telefonos beszélgetésről is. A szolgáltató ügyfélkapcsolati munkatársa elmondása alapján háromezer ügyfelet is érintett az üzemzavar, amely elhárításán dolgoztak a szakemberek. A régóta fennálló probléma orvoslására volt olyan ügyfélszolgálati munkatárs, aki azt javasolta: az érintett utcákban élők írjanak az E–On–nak egy levelet.

A probléma megoldásán dolgozó szakemberekkel lehetett is találkozni a Kossuth utcában, a Szoborpark elején, a körforgalom mellett lévő trafóháznál. Egy hálózati hiba okozott ekkora gondot, s emellett egy leszakadt vezeték.

Ezen az estén áram nélkül maradt sok bánhidai otthon. Az esti órákban kezdték visszakapcsolni lassan, fokozatosan a szolgáltatást, volt, ahol este tíz után lehetett csak villanyt kapcsolni.