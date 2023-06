A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) arról számolt be, hogy a Családokért Felelős Államtitkárság 13. alkalommal hirdetett pályázatot családbarát munkahelyek kialakítására. A 100 millió forint keretösszegű pályázatra június 30-ig várják a jelentkezéseket - jelezték. A Családbarát Munkahely pályázat évek óta családbarát kezdeményezések, programok bevezetésére, szolgáltatások kialakítására ösztönzi a vállalatokat és az intézményeket, és az elmúlt években számos jó gyakorlat megvalósulását segítette – olvasható a közleményben.

Ilyen egyebek mellett a gyermekfelügyelet biztosítása, játszószoba kialakítása, szünidői táborok szervezése és szünidői fizetett szabadság bevezetése - sorolták. A pályázati felhívás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján érhető el, a pályázók legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhetnek. A pályázat a nyertes szervezet adott évben benyújtott programját díjazza, tehát a cím egy évre szól. A 2023-ban nyertes pályázók a kitüntetést az elkövetkezendő egy évben használhatják.

Mint arról nemrégiben hírt adtunk, az elismerést Komárom-Esztergom vármegyéből több cég is elnyerte: a 2020-as pályázaton például a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. is nyert (2019 után ismét), de két évvel ezelőtt a T-Szol Zrt-t is elismerték családbarát filozófiájáért.