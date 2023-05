A könyvet olvasva egy valami biztosan eszünkbe juthat, amit Bajcsi Norbert is hangsúlyoz mindig, hogy merjünk segítséget kérni. A története pedig nemcsak azoknak lehet tanulságos, akik jelenleg hasonló problémával küzdenek, hanem mindenki másnak is. Az elveszettség és magány érzése végig ott van a sorok között, majd a győzelem és a boldog élet felé vezető út is. Ne regényre készüljünk, hanem egy hosszú belső monológra és utazásra. A figyelmet azonban végig fent tudja tartani, mert a kíváncsiság fog bennünket előre vinni, hogy végül hogyan és hova fog eljutni Norbert.

