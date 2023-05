Móka 22 perce

Tűzoltó gyermeknapot rendez a Richter Dorogon

Tálcatűz oltás, rajzolási lehetőség, sőt tűzoltó gyakorlat is várja a legkisebbeket a május 13-i dorogi Richter Tűzoltó Gyereknapon, ahol bemutató szerelést is fog tartani az olimpiai versenycsapat is. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg.

W. P. W. P.

Május 13-án immár második alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelep az Esztergomi út melletti nagyparkolójában, amely a körforgalom vagy a vasúti átjáró felől közelíthető meg. A helyszínen 9-12 óra között a gyermekek és szüleik betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megnézhetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz tálcatűz oltásra is, ahol a gyerekek a szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A program másik különlegessége a több olimpián is sikeresen szerepelt Richteres tűzoltók bemutató szerelése lesz. A szervezők várják mindazokat, akik kíváncsiak a tűzoltók munkájára vagy csak szeretnék közelebbről megismerni a dorogi gyáregységnél található tűzoltóautókat, illetve felszereléseket.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!