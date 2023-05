– A férjem kisgyermek kora óta a kézilabda szerelmese volt. Azért is kezdeményeztük, hogy az első emléktorna itt legyen a Kodály-iskolában, mert ezen a helyen nyerték meg az első úttörő-olimpiát csapattársaival, akikkel a továbbiakban is tartották a kapcsolatot. Szeretnénk ezt a tornát kiterjeszteni az ifjúsági korosztályra is és a jövő évtől már más helyszínen több csapatot fogadni – emelte ki felesége, Kovács Józsefné.