Kínálatból nincs hiány

Az Agora az idén is megszervezi tematikus táborait. Öt helyszínen nyolc turnusra lehet már jelentkezni. Az informatikai és a sportválasztó már be is telt. A napközis táborok teljes ellátással 35 és 39 ezer forint között mozognak.

Találtunk Tatán, a Fényes Tanösvény közelében egyhetes napközis tábort 40 ezerért, focitábort Vértesszőlősön 56 ezerért, angol tábort 58 ezerért. De vannak iskolai előkészítő, vagy horgász, rajz, önismereti táborok is.

Bajon az íjászat lesz a középpontban, s a napközis tábor 38 ezerbe kerül a szülőknek gyermekenként. Komáromban olyan turnust is szervezek, ahol a könyv, legó és bábozás szerepel a fókuszban 50 ezerért. Cuki lesz bizonyosan a tatai Cuki tábor, amely két napos lesz általános iskolásoknak. Süteményeket készíthetnek, díszíthetnek és persze kóstolhatnak 17 ezerért.