Szerda délelőtt 11 órakor elkezdték feltölteni a Cseke-tavat az Öreg-tóból átszivattyúzott vízzel. Nagyjából 5 nap alatt érheti el azt a 40 centiméter emelkedést a tó, ami az üzemi szinthez szükséges. A Kemma.hu is a helyszínen járt, ahol videót készített arról, hogy a Cseke-tavi pontyok mennyire örülnek a friss víznek. Az alacsony vízszint és az iszapból feltörő gázok miatt a tóban kevés volt az oxigén, amitől több hal el is pusztult. Emiatt láthattak a tó környékén kirándulók több haltetemet is.

A videón most az látszik, hogy ezek a termetes pontyok szó szerint az életükért küzdve úsznak az erős víz sodrásával szemben, hogy minél frissebb, oxigén dúsabb vízhez jussanak.