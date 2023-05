A Kézművesség 1000 éve és jövője a Kárpát-medencében rendezvénysorozathoz kapcsolódón Egerben tartották a XX. Magyar Kézműves Remek pályázatának díjátadó ünnepségét. A pályázatra összesen 93 terméket neveztek az alkotók, ezek közül kétkörös zsűrizést követően 48 termék nyert el valamilyen címet, köztük három megyei.

A zsűri által arra érdemesnek talált 32 termék kaphatott Magyar Kézműves Remek elismerő címet, közülük az elbírálók nyolc olyan kiemelkedő alkotást is kiválasztottak, amelyek a Magyar Kézműves Remek – Remekek Remeke elismerő címmel büszkélkedhetnek a továbbiakban. Az idei évben első alkalommal a Magyar Kézműves Innovatív Remek címet négy olyan minőségi kézműves terméknek ítélte oda a zsűri, amely jelentős innovatív értékkel bír, az elkészítésükhöz alkalmazott technikák és a megvalósításuk magas színvonalúak és ötvöződnek bennük a kézműves hagyományok és a 21. század adta lehetőségek.

Pálházy-Nagy Zsuzsanna és a Tavaszi Zsongás

Szintén első alkalommal adták át a Magyar Kézműves Ifjú Remek címeket, a fiatal alkotók elismeréseként. A 18-35 éves korosztály kézműves alkotói közül végül a négy alkotónak ítélték ezt oda. Megyénkből a Magyar Kézműves Remek címet érdemelte ki az Arts and Crafts Design Kft. - Hüdra, Leidák Ludit (Folcz Bt.): Tulipános női divattáska, hátizsák és Pálházy-Nagy Zsuzsanna: Tavaszi Zsongás Sujtásékszer szett. Nem lett díjazott, de jogosult részt venni a Magyar Kézműves Remek kiállításon Galauner Magdolna Pipacs és más vadvirágok ékszer-táska szettje.

– Minden évben más megye szervezi a hasonló találkozókat, szűkebb hazánk ebben az elsők között volt - mondta Rabóczky Erzsébet, a megyei kereskedelmi és iparkamara (KEMKIK) kézműipari tagozati alelnöke. – Emlékszem, hogy az akkori megyei kézműveskamarai elnökünk, az esztergomi Juhász József rendkívül lelkesen vett részt az előkészítésben és a lebonyolításban. Érdekesség, hogy a mostani Heves megyei elnök, dr. Bánhidy Péter is esztergomi származású. Csak felsőfokon beszélhetek a szervezésről, különlegesek, látványosak voltak a programok, a különféle bemutatók. Ezúton is újra gratulálok a kiemelkedő sikert elérő megyeieknek. Ezt egyébként természetesen ezt a helyszínen is megtettük dr. Szerencsés Lászlóval, a KEMKIK szintén esztergomi elnökével.

– Ilyen nagy sikert még nem értek el megyénk kézművesei az elmúlt két évtized során - tette hozzá dr. Szerencsés László. - Úgy gondolom, egyrészt példa értékűek különleges alkotásaik, másrészt ösztönzik kézműves társaikat arra, hogy remekeljenek. Ha már többször szóba került Esztergom városa, megemlítem az itt élő és alkotó Horváth György népi iparművészt, díszkovácsot, aki 2017-ben kapott Kiemelt Mesterremek Díjat. Végül fontosnak tartom még, hogy évről évre újabb mestereket avat a kamara, akik saját szakmájukban válhatnak országos vagy nemzetközi hírűvé.

A büszke díjazott Pálházy-Nagy Zsuzsanna

Az egyik díjazott, a tatai Pálházy-Nagy Zsuzsa így mutatta be alkotói munkásságának egyik legfontosabb részét:

– Az SPS, vagyis a Suzy Palhazy Sujtás megálmodója vagyok. Korábban is szerettem a kreatív tevékenységeket, de kerestem az ÉN utat, ahol szabadjára engedhettem a legmerészebb vágyaimat a formák és színek terén. Ismertem a sujtást, mint díszítést, de nem az ékszerkészítésben használt anyagként. Bújtam az oldalakat, kerestem a lehetetlent.

Azt kérdeztem magamtól, hogyan tudom én is megalkotni, amit a fejemben már láttam? Rengeteg próbálkozás után, sok méter zsinórral, számos kristállyal és több gramm gyönggyel később, ma már büszkén mutatom alkotásaimat, és tudom, megtaláltam a nagybetűs technikát, nekem őt szánta a sors.

Célom a technika folyamatos alkalmazásával, hogy a 21. század divatvilágában a sujtás ékszer, mint kiegészítő egyre jobban beépüljön a mindennapokba. Hozzáteszem, alkalmi vagy mindennapi viselet részeként, egyéni tervezés alapján, egyedi és személyre szóló alkotások készülhetnek.