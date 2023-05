Néha furcsa barátságokat hoz az élet. Most is ez történt Környén, ahol egy család két megárvult pár hetes cicát fogadott be. A Tiszta Szívvel az Állatokért Egyesülethez került két, még anyatejes cica, akinek sürgősen szoptatós cicamamát kellett keresniük. Szerencsére gyorsan jött a segítség és a kis árvák pár óra múlva már az új otthonukban bújhattak pótcicamamájuk és négy tejtestvérük mellé.

Azonban a család tagja egy másik furcsa, szőrős, a cicababákhoz képest hatalmas szerzemény is, aki az első pillanattól kezdve pótmamaként vigyázott a kicsikre. Ő Vénusz, a németjuhász, aki mint kiderült imádja a cicákat – persze nem megkergetni, hanem hozzájuk bújni. Zádoriné Csordás Valéria, az alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Venusz szívesen átveszi a cicamamitól a kicsik gondozását, ha elfárad, vagy pont sétálni támad kedve. Sőt, a németjuhász sokszor a cicák helye mellett ül és féltőn figyeli minden mozdulatukat.

– A cicamami négy saját kölyke úgy két héttel nagyobbak az árva cicáknál, így külön kell etetni őket, nehogy elnyomják a nagyobbak. Ilyenkor Vénusz vigyáz a cicákra, odabújnak hozzá, ő pedig gondosan nyalogatja, szeretgeti őket, vigyáz rájuk. Ha pedig elkóborolnak a fészekből azonnal összeszedi őket és visszaviszi a kuckóba. Úgy gondoskodik róluk mintha a saját kölykei lennének – mondta Valéria.