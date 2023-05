Hamarosan kiderül, díjat kap-e Virágh-Kvasznovszky Anett a Carrie Csodanő versenyén, a voksolás ugyanis 10-én este lezárult. Az ötvenfős mezőnyben számos példamutató asszony, nő kapott helyett, többek között Anett is. Legkreatívabb, újrakezdő/karrierváltó, Társadalmi felelősségvállalásban kiemelkedő, csendes hősnő és (h)ősanya kategóriákban a zsűri egy-egy nyertes választ ki, és egy-egy közönséggyőztes is lesz. Szavazni egyébként április 26-tól lehetett.

A pályázatra több mint 500 nevezés érkezett, ezek közül lett döntős a csendes hősnő kategóriában Virágh-Kvasznovszky Anett is, aki két éve köszönt el Orosházától, dentálhigiénikus szakmájától, kollégáitól és pácienseitől, hogy beteljesítse sorsát, és megtalálja a házastársi és anyai örömök mellett a tiszta tudat eléréséhez vezető utat is férje, Csong An Szunim koreai zen mester, az esztergomi Eredeti Fény Zen Templom apátjának oldalán. Életüket a meditáció által elérhető tiszta tudatra, valamint a családi karmák átlátására tették fel.

Mint ő maga fogalmazott, jelenleg a világ legszebb hivatása az övé: 8 hónapos kisfia édesanyja, és a férje hátországa vagyok, aki a Zen buddhizmus meghatározó alakja hazánkban. Az esztergomi „csendes” hősnő jelenleg a világ legszebb hivatását végzi a 8 hónapos kisfia édesanyjaként, valamint férje hátországaként képviselik a Zen buddhizmus alapjait.