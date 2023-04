3. Gyalogtúrázzunk a Pilis szívében

Ha a Gerecse helyett a Pilisbe mennénk, erre is van lehetőségünk az április 15, szombaton 9 órakor induló szervezett tavaszköszöntő túrával. A találkozó a Két-bükkfa-nyeregnél lesz 9.50-kor vagy Pomáz autóbusz-állomáson 9 órakor. A busz 9.15-kor indul.

Útvonal: Két-bükkfa-nyereg, pilisszentléleki pálos kolostor romjai, „Mi kis falunk” - Pilisszentlélek, Fekete-hegyi kulcsosház-Sasfészek (ahol csodálatos kilátás és hosszabb pihenő várja a túrázókat), Pilis-nyereg, Fekete-kő, Két-bükkfa-nyereg. A közepesen nehéz túra 12 kilométeres lesz 381 méter szintemelkedéssel. Érkezés: Óbudára a kora esti órákban. A túrán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

4. Bejárhatjuk a Búbánatvölgyet is!

Az esztergomi Meteor Természetbarát Egyesület szervezésében április 15-én, szombaton Búbánatvölgy Szamárhegy túra indul 8.30-kor. A csapat 8.35-kor indul a Szentendrei busszal Esztergom Szamárhegy megállóig, innen 8 kilométer vár rájuk 145 m szintemelkedéssel. Látnivalók: II. Világháborús emlékmű, Száz katona sírja, Matricás barlang.

3. Tegyünk jót könyvekkel!

Április 15-én, szombaton 17 óráig tart az 5. Jótékonysági könyvvásár a tatabányai József Attila megyei és városi könyvtárban. A néhány napos eseményen többezer könyv, nem kevés DVD és CD kerül ki az asztalokra, melyek jelképes áron megvásárolhatók.

A pénz egy adománydobozba kerül, melyből a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület informatikai eszközparkját finanszírozzák. A szervezők pénzbeli és eszközbeli támogatást is elfogadnak, amit önkéntes munkájuk során hasznosítani tudnak.

4. Ünnepeljük Tatabánya közösségi, kulturális színterét!

Tíz éves lett A Vértes Agorája. Az egykori Közművelődés Házának újjáélesztett épülete 2013. áprilisában nyitotta meg kapuit. Ezt az évfordulót ünnepelhetjük meg április 15-én, szombaton egy óriási születésnapi partin, koncertekkel, utcabállal. Sőt, a Tatabányai Múzeum állandó és időszaki kiállításai ezen a napon 14-18 óráig ingyenesen látogathatók.

A nagy nap alkalmából betekinthetünk a ház színfalai mögé az Agora turnékkal 14.00 és 16.30 között. A részvétel azonban regisztrációhoz kötött, amelyre a helyszínen, a program ideje alatt lesz lehetőség. A ház előtt 14.30-tól Tűzmadarak gőzerővel utcacirkuszi előadás, 15 órától Kovácsovics Fruzsina koncert, 16.35-től Agora Boulevard, 16.510-től Agora kvíz, 17.30-tól születésnapi ünnepség és torta, 18 órától Kiscsillag koncert, 19.20-tól tűztánc bemutató, 20.15-től pedig utcabál és a Party Syndrom várja a kikapcsolódni és bulizni vágyókat.

5. Takarítsunk a vasalt utakon!

Április 16-án, vasárnap 10 órától szemétszedés lesz a tatabányai vasalt utakon is. Az önkénteseket a Gerecse Kapuja Látogatóközpont mögött található Vasalt Utak Bázisa elé várják, ahol a szemétszedéshez biztosítják az eszközöket. Minden lelkes segítő egy Vasalt utak ajándékkupont kap, amit felszerelésbérlésre használhat a 2023-as évben. A szemétszedést követően a csapat ismét birtokba veszi a bázison levő boulder tömböt.

6. Adjunk a kultúrának!

Április 16-án, vasárnap 16 órától Csapongó gondolatok címmel Linn Márton könyvbemutatója várja az érdeklődőket a Puskin művelődési házban. A szerzővel Cserteg István beszélget majd, közreműködik Hodossy Ildikó előadóművész.

…Gondolta a toll magában,

ír, bár nem olvassa senki

a papíron majd látják

tán akkor nem fogják elfeledni…

7. Tekerjünk együtt a zöldbe!

A Dorogi Kerékpáros Egyesület szezonnyitó kerékpártúrája április 16-án, vasárnap 9 órakor indul a dorogi sportpályától (Buzánszky Jenő Stadion) a Dunakanyarba. A csapat 9.45-kor találkozik Esztergomban az ott csatlakozókkal, a Mária Valéria hídnál lévő parkolóban. Látnivalók, amiket érint a 60 kilométeres, sík terepen, kirándulós tempóra tervezett túra: Mária Valéria -híd, Esztergom, Garam torkolata, az új híd Helemba-Ipolydamásd között, Hétlyukú-híd Zebegényben, Szoborpark Nagymaroson. Vissza ugyanezen az útvonalon megyünk. Visszaérkezés Esztergomba körülbelül 16 órakor.

Az ingyenes, de a létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött túrán bármilyen típusú kerékpárral részt lehet venni, de a kerékpár állapota hosszabb túrára megfelelő kell, hogy legyen. Kerékpáros fejvédő használata pedig kötelező.

8. Zárjuk a hetet mesével!

A NépmesePont állandó programjára, a Vasárnapi mesékre ezen a vasárnapon is várják a gyerekeket, felnőtteket, kicsiket és nagyokat. Április 16-án 10 órától a Puskin művelődési házban Tóth Zsóka mesél majd, aki maga is készül mesével, hogy elvarázsolja a hallgatóságát, de szívesen megszólaltatja bárki kedvenc meséjét is.