A nemrég lezárult Téli madárles elnevezésű akcióhoz hasonlóan a Gólyales program célja szintén a lakosság bevonása a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő közösségi adatgyűjtésbe - közölte az egyesület.

Az MME 2005-ben indította el az első adatgyűjtésre szolgáló honlapját, amely azóta a fehér gólyák fészkeit és költését megfigyelők legfontosabb magyarországi adatforrása lett. Az adatbázis tavaly nyáron újult meg, most pedig egy felhasználóbarát mobiltelefonos applikációval bővült, hogy még könnyebbé váljon az adatszolgáltatás.

Közkedvelt madarunk

Mindenki által ismert, közkedvelt madarunk. Sorsa összefonódott a falvakéval, ahol fészkét építi. Hazai állománya az elmúlt száz évben erősen ingadozott, jelenleg csökkenő trendet mutat, 4000-4500 pár körül alakul. Védelme nagyban függ a megfelelő tájgazdálkodástól, a nedves, mocsaras rétek megszűnésével eltűnnek táplálkozóhelyei. Az egész országra jellemző, hogy csökken a legelő haszonállatok mennyisége, ez pedig a gyepterületek nagyságának kedvezőtlen változását vonja maga után. Az áramütés veszélye speciális költési stratégiájának és méretének következtében ezt a fajt fenyegeti legnagyobb mértékben, emiatt a vezetékek szigetelése stratégiai fontosságú a faj védelme szempontjából. Mivel táplálékának jelentős részét mezőgazdasági területeken szerzi, ezért sok egyed pusztulását okozza mérgezés.

Hasonlóan a téli akcióhoz, a gólyákat megfigyelő program is elérhető internet böngészőn keresztül is, valamint a Turdus mobiltelefonos applikációval. Akik részt vettek a téli madárlesen, azok az ott használt bejelentkezési adataikkal tudják a közelükben lévő, vagy újonnan megfigyelt gólyafészkek adatait rögzíteni.

Az új adatbázisban a korábbi költési eredmények, a megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetők, vagyis több mint tízezer fészek alapadatához kapcsolódó 118 ezer költési eredményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet böngészni eddig.

Az adatbázisok használatát egy videós bemutató is segíti. A Gólyales mellett hamarosan elérhető lesz a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles elnevezésű program, továbbá a fecskéket is leltárba vevő felület, a Fecskeles. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében, vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is.

Mint arról néhány héttel ezelőtt mi is beszámoltunk, hazánkban nemrégiben felmérték a gólyaállományt, vármegyékre, illetve járásokra lebontva. A tavalyi év végéig 3 391 fészkelőhelyről érkezett be információ, amelyből 1 626 fiókákat sikeresen repítő pár, 276 sikertelen pár, 590 üres fészek, 35 fészekkezdemény, 807 üres fészektartó, 34 fészket foglaló magányos gólya, 23 esetben pedig ismeretlen fiókaszámú fészkelőpár volt. Ezek adatok az állomány csaknem felét fedik le.

Az ország nagy részét lefedő 2019. évi országos felmérés adatait alapul véve megbecsülhető az aktuálisan fel nem mért területek gólyaállománya is. Ez alapján 4100 pár körülire becsülhető a 2022-ben Magyarországon fészkelő gólyapárok számát. Szűkebb hazánkban a vizekben gazdagabb Tatai, illetve Oroszlányi járásban, illetve a Kisbéri egy részében figyeltek meg.