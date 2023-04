Limp Tibortól azt is megtudtuk, hogy régen előszeretettel használták a fehér mágiában is. Azok az idők már elmúltak, viszont a gasztronómiában hatalmas karriert futott be a növény. Ki ne evett volna már egy remek medvehagymalevest, vagy ne kóstolta volna meg galuskában a fokhagymára emlékeztető növényt. A medvehagymás pogácsáról nem is beszélve.

A medvehagyma szabadon gyűjthető, korlátozásokkal. Ez azt jelenti, hogy személyenként két kiló szedhető. A levelét gyűjtjük, a hagymákat nem. Sőt, arra biztatunk minden erdőlátogatót, hogy ne tapossuk le a növényt és a hagymáját hagyjuk a földben, hogy jövőre is legyen mit leszüretelni.

Amire nagyon oda kell figyelni, hogy ne keverjük össze a gyöngyvirággal. Könnyű őket megkülönböztetni, a medvehagymának ugyanis erős fokhagymaillata van, a levele pedig selymesebb, lágyabb. Ráadásul, amikor a medvehagymaszezon a végéhez közeledik, akkor kezdődik igazán csak a gyöngyvirág virágba borulása.

Limp Tibor arról is mesélt, miért hívják a növényt medvehagymának.

– Több történetet is hallani. Talán a legvalószínűbb az, hogy amikor a Kárpátokban megébred téli álmából a medve, éppen akkor nyílik ez a növény, amelyet a medve is lelkesen fogyaszt egészséges mivolta miatt – részletezte.

Az erdészeti igazgató azt is elmondta, hogy számos más növény miatt is megéri ezekben a hetekben erdei sétát tenni. Csodás látványt nyújt például főként Tatabánya északi felén a kilátó környékén az ujjas és az odvas keltike. Ezeken kívül a hagymás fogasír, a különböző szélfüvek vagy a szellőrózsák is igéző látványt nyújtanak.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

A legjobb medvehagymás pogácsa

A Mindmegette szerint az egyik legfinomabb medvehagymás pogácsa úgy készül, hogy az élesztőt a langyos tejben a cukorral felfuttatjuk. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, majd a tojássárgákat, a tejfölt és a sót. Félkemény tésztává dolgozzuk ki. A medvehagymát vékony csíkokra vágjuk. A tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a medvehagyma felét, és az egészet felcsavarjuk. Nyújtófával kissé ellapítjuk, 20 percig langyos helyen pihentetjük, kelesztjük. Ezután ismét kinyújtjuk a tésztát, és megszórjuk a maradék medvehagymával. Közepes méretű pogácsákat szaggatunk belőle. A pogácsákat megkenjük felvert tojással, majd 175 fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt készre sütjük.