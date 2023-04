– Jó néhány tapasztalás van már a hátam mögött, és nem tudok olyan területet mondani az életben, ahol ne lenne hatásos és hasznos a jóga – kezdi mesélni Simon Anett, aki az életében felmerülő problémák miatt kezdett alternatív gyógymódok után kutatni. Később, egy divatmagazin cikkében is olvasott a jóga jótékony hatásairól és akkor döntött úgy, tesz egy-két próbát. A gondolatot hamarosan tettek követték és leemelte a könyvespolcról, majd fellapozta Kareen Zebroff kanadai írónő könyvét.

Néhány évvel később komolyabb egészségügyi problémával állt szemben. Anett ekkor kezdett komolyabban foglalkozni a jógával. – A befagyott vállam miatt alig tudtam mozgatni a kezem. Nagyon megijedtem, mert csak 10 centiméterre tudtam felemelni a jobb karomat magam mellett. Aztán újra kiterítettem a szőnyeget és minden nap gyakoroltam. Szépen lassan végeztem minden mozdulatot és néhány héttel később már látványos változást sikerült elérnem – mondja Anett, aki akkor még marketing és sajtókoordinátorként dolgozott az egyik vármegyei cégnél. – Más lett a légzésem, de máshogy reagáltam stresszhelyzetekben is. Tetszett, hogy egyre inkább változik az izomzatom, mindemellett pedig egyre hajlékonyabb is leszek. A vállam teljesen helyrejött azóta, ez nem is volt kérdés. Az viszont annál inkább, hogy miért ne segíthetnék másoknak is, ha magamnak segítettem?

Anett továbbképezte magát: felnőtt és gyerekanatómiát tanult és neves hazai mesterektől sajátította el a szakma csínját-bínját. Többek között Diószegi Ádám budapesti jógaoktatótól, akinek részt vett hatha jógaoktatói kurzusán is. Sokat tanult Csíki Marianntól, a hazai gyermekjóga szülőanyjától is, aki úgy alakította ki a foglalkozásokat, hogy a középpontban a mozgás áll, úgy, hogy a játékosság és a mese szövi át az órákat. A felsorolásból pedig nem hagyható ki Bene Máté mozgásszervi specialista sem, aki szerint betegségek gyógyíthatóak meg gerinctornával. Anett szerint a tanulási folyamat örök. Most is képzi magát, hiszen vallja, hogy egy oktató sosincs „kész”.

– Az első és legfontosabb, amit el kell tudni sajátítani, az Ahimsza, ami annyit jelent, hogy: „nem ártás”. Ez, az erőszakmentesség, a jóga filozófiájának első eleme – feleli Anett, aki mára több mint 150 gyermeket mozgatott meg Komárom vonzáskörzetében, de Tatáról, Naszályról, Szomódról, sőt még a határon túlról is kérték segítségét a szülők.

– Nem is gondolnánk, mennyi szorongó gyermek él közöttünk. Nagy adag megfelelési kényszer van bennük, sok stresszhatás éri őket a mindennapokban. Például volt olyan kisgyermek, aki csak a sarokban volt hajlandó ülni az első néhány óra alkalmával. De említhetném az egyik kislány történetét is, aki 4,5 éves kora óta nem állt talpra. Lábujjhegyen járt. Csodálatos látni, ahogy ezek az apróságok mennyire megnyílnak néhány alkalom után – meséli Anett, akinek legfiatalabb tanítványa 2,5 éves, a legidősebb pedig 16 éves kamasz.

kép alá: Nagyon hasznos a gyerekjóga, például az izmok megszilárdításában és az immunrendszer miatt