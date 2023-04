Jótékonysági merch-vásárba csalogatja a punkokat, rockereket Dorog és Esztergom közösen használt kulturális kelyhe, a Pala-tónál lévő Kacsa kocsma. A régió fiatalsága számára egyre gyérülő szórakozási lehetőségeket miatt fontos esemény a „Kacsa” idei nyitóeseménye, de ezúttal azzal fejelik meg azt, hogy az esztergomi Szent Rita Gyermekotthon számára gyűjtenek pénzt a pogózóktól.

Tervük egyszerűen kivitelezhető: a klasszikus bolhapiacok mintájára tartanak április 29-én, szombaton 14 órától este 6-ig rendezvényt, ahol bárki felkínálhatja (vagy akár saját maga is árusíthatja) punk/rock/metal műfajokból származó pólóját, ékszerét, CD-jét, kazettáját, netán bakelit lemezét, vagy akár fenti témákról szóló könyvét is.

A „mörcsökért” befolyt pénz a Szent Rita Gyermekotthon kapja. A sérült gyerekek otthona támogatásának másik módja az úgynevezett támogatói jegy vásárlása, melynek felét kapja az intézmény, a másik fele egy „Kacsa-bérlet”, mely kétnapos jegynek felel meg, plusz meglepi is jár mellé. A szívmelengető délutáni akciót követően a punk-rockerek természetesen este még nagyobb sebességre kapcsolnak, amikor is a Kacsa kocsma színpadán a Peter and Friends, valamint a Meet Me Midway lép fel. Részletek a Facebook-oldalon olvashatóak.