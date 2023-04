Számadó Emese azt is hozzátette, ezt a rendezvényt tavaly szervezték meg először, a hagyományteremtés szándékával. Az idei nagy sikerre is tekintettel, továbbra is megrendezik majd a nyuszis eseményt. Hangsúlyozta, az emlékház tökéletes helyszíne a családi rendezvényeknek, hiszen a szépen berendezett, jól karbantartott családi házban a gyerekek felszabadultak, otthon érzik magukat.