– A járvány miatt sokan elbizonytalanodtak akkor is, ha megvették 600 ezer forintért a repülőjegyet, illetve szállást foglaltak 400 ezer forintért. Ugyanis, ha megbetegedik, netán meghal az ember és ezáltal az egész család utazása meghiúsul, vagy a pandémia miatt nem léphettek be az országba, akkor elbukták ezt az összeget. Emiatt például nőtt az igény az útlemondásos biztosítás iránt is, mely fedezheti a repülőjegy és a szállás árát is – árulta el. Kevesen tudják, de az útlemondás biztosításba beletartozik az is, ha a gyerek a tanév végén megbukik és a nyáron pótvizsgáznia kell.

A biztosítási alkusz azt is tapasztalja, hogy az emberek egy része a járvány hatására kezdett tudatossá válni. Mint fogalmazott, inkább megkötik a magasabb díjú csomagokat, mivel szeretnének biztonságban lenni egy távolabbi út során.

– Az időtartam kapcsán azt is tapasztaljuk, hogy jellemzően egy-két hétre kötnek biztosításokat az utazók. A korlátozások idején nagyon lecsökkent a reptéri dolgozók száma, majd az újranyitás után nem volt elég kiszolgáló személy a termináloknál, melynek az lett az eredménye, hogy rengeteg poggyász eltűnt. Emiatt vált népszerűvé a poggyászbiztosítás, mely 400–500 ezer forintos értékhatárig biztosította a csomagokat – magyarázta.

Érdekesség, hogy a téli sportok szerelmesei is egyre tudatosabbak. A biztosítási alkusz elárulta, hogy az esetleges sérülések miatt az egyik legjobb csomagot szokták ajánlani az érdeklődőknek. Mivel egy helikopteres mentés alapjában véve 4-5 millió forint is lehet, és a legtöbb utasbiztosítás ezt nem fedezi teljesen, így érdemes mérlegelnünk.

Vachaja Bence szerint a mostani gazdasági helyzet ellenére sem érezni egyelőre visszaesést a piacon. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ha szűkösebbé válnak az anyagi lehetőségek, az ügyfelek elsőként az életbiztosításaikat és az azzal egybekötött megtakarításaikat fogják felmondani. De előfordulhat olyan is, hogy egyesek nem tudják fizetni a lakásbiztosítást és a cascót sem.

Hallhattunk már olyat, hogy valakinek úgy semmisült meg a lakóháza, hogy az épület egyáltalán nem volt biztosítva. Ez is szemlélteti, hogy a biztosítás hiánya nagy hiba, mivel baj esetén így még nagyobb anyagi problémával kalkulálhatunk.

– Azt meg nem lehet eleget hangoztatni, hogy a saját és a családunk életének védelme az egyik legfontosabb! – tette hozzá.

Tudatosság

A harmincéves életkor több szempontból is mérföldkőnek számít egy ember életében, hiszen a kerek évforduló körül kezd kialakulni bennünk egyfajta tudatosság, tehát általánosságban a harmadik X betöltése után kezdünk el komolyabban gondolkodni és érdeklődni a nyugdíjbiztosítások, illetve különböző megtakarítások iránt is. Ellenben kivételek mindig vannak. Vachaja Bence azt tapasztalja, hogy saját ismeretségi körében sok tudatos huszonéves fiatal van, akik kortársaikkal ellentétben már jóval hamarabb gondolnak a jövőjükre. Amíg néhányan örülnek annak, hogy a biztosítás megspórolásával marad némi összeg a zsebükben, addig az előbbi tábor mindenképpen kifizeti egy-egy külföldi utazásnál a biztosítás összegét. Ők ugyanis még akkor sem mernek kockáztatni, ha a korábbi útjaik során mindent rendben találtak és nem történt váratlan dolog. A spórolósak viszont hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a biztosítás összege jellemzően jóval kevesebbe kerül, mint amekkora káruk keletkezhet egy gyomorrontás miatti 3 napos kórházi ellátás során, netán, ha eltűnik az értékekkel teli poggyászuk.