„Bulgáriától ismételten megkaptuk a garanciát, hogy az elkövetkező időszakban is számíthatunk rájuk, számíthatunk a korrekt hozzáállásukra, és a Török Áramlat gázvezeték Európa egyik legbiztonságosabb, legkiszámíthatóbb útvonalaként fog funkcionálni a következő időszakban is” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy idén már több mint 2,5 milliárd köbméter földgáz érkezett ezen a szállítási útvonalon, és a várakozások szerint év végéig ez a mennyiség több mint ennek a kétszeresére fog nőni.

Kitért arra is, hogy a két ország fontos együttműködést folytat a nukleáris energia területén is, miután Magyarország és Bulgária energiaellátásának is egy jelentős részét az atomenergia fedezi.

„Bulgáriának is van atomerőműve és tervezi a nukleáris energia részarányának növelését hosszú távon az energiamixében, így vagyunk ezzel mi is” – húzta alá.

„A paksi bővítés jól halad, immáron 17 ezer furatot készítettünk a szükséges 75 ezerből a két leendő új reaktor területén, ezáltal az első beton kiöntésének időpontja továbbra is tartja magát az idei esztendő végével bezárólag, ez pedig egy olyan fontos mérföldköve lesz az építkezésnek, amely meghatározó a következő időszak menetrendje szempontjából” – közölte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a két ország nem fogad el semmiféle negatív diszkriminációt a nukleáris energiával szemben.

„Saját energiabiztonságunk elleni támadásnak tekintjük, hogyha valaki a nukleáris együttműködés felszámolását akarná elérni vagy hogyha valaki a nukleáris energia használatának korlátozására irányuló kezdeményezést tenne” – figyelmeztetett.

„Tehát mind a földgázszállítások biztonságában, mind a nukleáris energia jövőbeli használata tekintetében Magyarország és Bulgária között szoros szövetség van, és ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk energiaellátása hosszú távon is biztonságban lesz”" – fűzte hozzá.