Idén is gyönyörű virágok szépítik majd Tata utcáit, tereit. Tatai Városgazda Nonprofit Kft. közösségi oldalán számolt be arról, hogy a tartósan jó idő beköszöntével pár hét múlva már több, mint 40 ezer tő növényt ültetnek majd ki. Dr. Szerencsi Richárd a városgazda cégvezetője elmondta, hogy a fűtött üvegházban március óta több tízezer palánta növekszik, de külsős kertészetekben is további palántákat nevelnek, amik szintén Tatát fogják ékesíteni.

– Idén sem szervezünk palántavásárt, ugyanis szeretnénk az összes növényt kiültetni, így azok a tataiak örömét szolgálják majd az első fagyok beálltáig – árulta el a vezető.

Tata közterületeire több, mint 40 féle növény kerül majd ki, többek között a Kossuth és a Kodály térre, a Hősök terére, a vár környékére, az Öreg-tó parti sétányra, a körforgalmakba, az Esterházy-kastély környezetébe. A kiültetésre váró virágok között van például pillangóvirág, dísz édesburgonya, büdöske, papagájfű, párnacserje, kakastaréj, hamvaska, díszcsalán, zsálya, paprika, kristály- és legyezővirág, fátyolka, dália, menyecskeszem és margaréta is.