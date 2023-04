A nagycsütörtöki evangéliumi részlet az utolsó vacsora történetét elevenítette fel, amelyen Jézus megalapította az Eucharisztiát, illetve szeretete jeléül megmosta tanítványainak a lábát. Erdő Péter szentbeszédét rendhagyó módon Faragó András diakónus olvasta fel.

Hallhattuk, hogy Jézus nem csak életét adta mindannyiunkért, de azt akarta, hogy ez a megváltó áldozata már a kereszthalál előtt, egy vacsora keretében jelenvalóvá váljék, és tanítványai révén majd titokzatos módon jelenvalóvá legyen az emberek között nemzedékről nemzedékre.

„Az apostoloknak adott parancsa, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére, egyben az újszövetségi papság alapítása is. Jézus az egyetlen főpap. Kereszthalála az egyetlen áldozat. De az apostolok és utódaik az ő személyében cselekszenek: jelenvalóvá teszik az egyetlen, végtelen értékű áldozatot. Ebben áll hivatásunk nagyszerűsége és fontossága a világ üdvösségéért. De az utolsó vacsorán más drámai esemény is történik. Jézus megmossa tanítványai lábát. Az alázatnak és a szeretetnek ez a kifejezése itt él közöttünk a mai nap liturgiájában” – hangzott el.

Erdő Péter homíliájában az apostolok lábának megmosásával kapcsolatban többek között azt is taglalta, hogy mi is hajlamosak vagyunk gyakran okoskodni. Saját szintünk, saját elképzeléseink szerint megmondani, hogy mit kellene tennie az egyháznak, sőt mit kellene tennie a gondviselő és kinyilatkoztató Istennek.

„De Isten titkait nem mindig közli velünk. Nem is tudnánk mindent megérteni. A hit és a szeretet azonban arra indít, hogy meghajoljunk Isten jósága és terve előtt, akkor is, ha nem értjük” – jegyezte meg.

Végül az is elhangzott, hogy a lábmosás titokzatos története megmutatja, hogy hogyan kell tekintenünk Krisztus kereszthalálára. A bíboros szerint emberi ésszel, emberi logikával aligha indokolható, hogy a megtestesült Isten miért vállalta a szenvedést, a kivégzést és a megszégyenítő halált. De nem is az a feladatunk, hogy ezt megmagyarázzuk. Jézus az a személy, aki harmadnapra feltámadt és ő tudja, hogy miért teljesítette be így az isteni tervet, ő az, akit feltétel nélkül kell szeretnünk és viszontszeretnünk.

„Ezért kutatjuk szenvedélyesen akaratát. Ezért akarjuk tanítását követni minden háború, gazdasági nehézség és irányvesztés ellenére. Ezért akarunk hűségesek maradni házasságban, papi vagy szerzetesi hivatásban és segítő szeretetben a leginkább rászorulók iránt. Ezért akarunk imádkozni és engesztelni népünk és a világ békéjéért. Ezért várjuk Ferenc pápa apostoli látogatását is, mert annak jelét látjuk benne, hogy egyedül Krisztusban van biztos jövőnk” – fejtette ki.

A szentmise keretében a „harangok Rómába mentek” – megkezdődött ugyanis a gyász –, majd legközelebb a nagyszombati szertartáson hallhatjuk őket újra.