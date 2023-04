Dr. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója az Esterházy-kastélyban kedden reggel adta át Oláh Zsanettnek, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezetőjének az Élet Mentő Pontok minősítést igazoló okleveleket a Műemlékvédelmi világnapon.

Elhangzott: a mentőszolgálat és az örökségvédelmi szervezet együttműködésének köszönhetően összesen 11 magyar kastélyban és a NÖF budapesti központjában alakítottak ki Élet Mentő Pontokat. A cél az, hogy a már megnyílt, jelentős látogatóforgalommal rendelkező helyszíneken minden adott legyen egy esetleges azonnali életveszély elhárítására.

Az Országos Mentőszolgálat minősítésének két alapvető feltétele van: a helyszínen dolgozó munkatársak szakszerű kiképzése és egy kihelyezett félautomata defibrillátor készülék. Ez utóbbit a tatai helyszínen Perédi Péter komáromi mentőtechnikus, a Közép-Dunántúli Régió Kommunikációs munkatársa és Peckl Attila mentőápoló mutatták be az exkluzív környezetben.

Oláh Zsanett, a NÖF ügyvezetője kiemelte, hogy küldetésük az épített örökségünk védelme, de kötelességük az életvédelem. Számukra ezentúl a Műemlékvédelmi világnap az életvédelem napja is egyben. Dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója elmondta: a program sikerét jól mutatja, hogy kezdeményezésünkhöz már több mint 30 szervezet csatlakozott. Üdvözölték a NÖF csatlakozási szándékát is, és további szervezetek, intézmények jelentkezését is várják.