A gasztroprogram kiváló lehetőség baráti beszélgetésre és tapasztalatcserére is, de arra is, hogy a kerekek helyett néhány hamburger is „guruljon”. Blaskó Szabolcs annyira rajong a nyugati autóipar klasszikusaiért, hogy vásárolt egy Lincoln Continentalt. Korábban ilyen típusú csodajárművekkel közlekedtek az amerikai elnökök is. A csapatban van 1981-es automata Ferrari, aminek típusa több Oscar-díjas filmben is szerepelt. A V12-es motor és a 330 lóerő összesen 300 kilométeres végsebességet tudott 42 évvel ezelőtt.