Dorogon, a Bécsi úton található hazánk egyetlen dedikált hangyaüzlete, Bakos Ádám boltja, amelyet nemrégiben Gyetván Csaba videoblogger is felkeresett. A világ legegzotikusabb hangyái is megtalálhatók itt: a levélvágó, a maggyűjtő vagy éppen a szövőhangya. Az ízeltlábúakat pedig haza is viheti, aki kedvet kap hozzájuk.

Gyetván Csaba videójában Ádám azt is elárulja, hogyan épül fel egy kolónia, mit csinál egy dolgozó, mit egy királynő. Kettejük beszélgetéséből kiderül, hogyan élnek a hangyák, mennyibe kerül a legértékesebb példány, és miért ér sokat például a Bullet Ant.

A hangyákról legtöbbünknek bosszantó nyári strandi élmények jutnak eszünkbe: amikor a törölközővel letakart táskában pihenő szendvicsünkre rátaláltak a rovarok, és tömegesen vetik rá magukat az élelemre. No meg az a szintén nem kellemes jelenség, ahogyan az étkezőasztal alá leszóródott morzsákat is nyomban megtalálják.

No de nem mindenki viszolyog a hangyáktól, sőt van, aki meglátta bennük az üzleti potenciált is. Ő Bakos Ádám, akit korábban a társadalmi kapcsolatok kutatása mellett igencsak foglalkoztattak a különböző matematikai modellek. Egészen hihetetlen, de a két témakör éppen az apró élőlényeknél találkozott egymással.

A videóban megörökített látogatáskor Ádám mesélt Csabának az afrikai maggyűjtő hangyákról és közelebbről, úgymond „portré” alapján is megismerkedhetett velük. A videoblogger is láthatta a fején az ujjlenyomathoz hasonló erezetet, ami minden példányon megfigyelhető és az apró érzékelő szőrszálakat, melyből van bőven az állat szája körül.

A hangyaüzlet egyébként egyre népszerűbb: Bakos Ádám elárulta, hogy vannak, akik már direkt keresik fel a boltot, de egyszer két néni körmöst keresve tévedt be hozzá. Meg is lepődtek azon, hogy milyen állatokat lehet megvásárolni a pultnál. Az alapító meg is jegyezte: az idősebb generáció azért furcsállja, hogy amíg ők irtják a hangyákat, addig más kereskedik velük.

Egyébként Bakos Ádám nemrégiben nyilatkozott a Dorogi-medencének is, abban az interjúban pedig felidézte, hogy immár tíz éve foglalkozik kolóniaépítéssel, farmkészítéssel és teszteléssel, a hangyafarmot pedig 2016-ban alapította meg. Így ha valaki szeretne otthon hangyákat nevelni, akkor érdemes ellátogatnia Dorogra, az ország egyetlen ilyen üzletébe.