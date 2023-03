A mozikban éppen tegnap mutatták be a Hadik című filmet, amelyben Reviczky Gábor is szerepel. A neves 18. századi hadvezér, Hadik András haditetteit feldolgozó film főszerepeiben rajta kívül Trill Zsolt, Molnár Áron, Szabó Győző, Szalma Tamás, László Zsolt és Horváth Lili is látható. A mozi különlegessége, hogy Komáromban is forgatták, így aztán a sokak számára ismert Monostori Erőd is látható lesz a filmvásznon.

Mint arról korábban beszámoltunk, Reviczky Gábor a tatabányai Jászai mari Színház közelében lévő Liget utca 1-ben töltötte ifjúkorát. Ide érkezett „haza” tavaly nyáron a Komárom-Esztergom Megyei Állandó Vadászati Kiállítás és Oktatóközpont megnyitójára.

Amikor ide kerültünk, a kert csodálatos volt. A liget soron akkoriban főként bányamérnökök laktak. 1938-ig egy olyan bányamérnök lakott itt, akinek a hobbija a növénynemesítés volt.

– idézte fel a múltat az eseményen a színészóriás, aki ifjúkora színhelyére visszatérve azt is elmesélte, hogy a ház kertjében volt a megye két legnagyobb magnóliafája. De őszintén vallott nyugdíjáról, valamint arról, hogy a Nemzet Művésze elismerésről és a vele járó „életmentő” pénzbeli honoráriumról is.