Murczin Kálmán elmondta, hogy a mintegy nettó 300 millió forintos beruházás eredményeként a jövőben az ingatlanok hatvan százalékán környezettudatos módon kezelhetik a szennyvizeket. A projekt keretében egy szippantós autót is beszerzett az önkormányzat, melyet üzemzavar esetén karbantartásra használhatnak. Az elmúlt évek egyik legjobban várt máriahalmi projektje egyébként sokáig beszédtéma volt a településen. Egyes vélemények szerint soknak tűnt a háztartásonként befizetendő önrész mértéke, hosszú távon mégis jó befektetést kötöttek azok, akik csatlakoztak az önkormányzat pályázatához. Az emésztők évi néhány alkalmas tisztítása is már egyre többe kerül, hiszen a szippantást végző vállalatok költségei is jelentősen emelkedtek.