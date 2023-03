A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Dózsa György, Móra Ferenc és Zrínyi Miklós utcákban fejleszthették a csapadékvíz-elvezetést.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a projekt megvalósítása azért volt szükséges, mert ezt a három utcát sújtották leginkább a csapadékkárok. Ugyanis a burkolatlan vízelvezető árkok már nem voltak alkalmasak a területre hirtelen lezúduló nagyobb vizek elvezetésére. A meglevő árkok a kis területlejtések miatt nagy mélységűek voltak, közlekedési szempontból néhány helyen balesetveszélyessé váltak. A kapott támogatásnak köszönhetően a meglévő árkokat átépítették, leburkolták és alkalmassá tették a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban előforduló nagy mennyiségű csapadék elvezetésére.

A beruházás egy komplex, az egész településrészre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés egyik fontos lépését jelentette. A megvalósítást követően Bábolna központi része hosszú távon védetté vált. Ezzel az itt élő mintegy 800 ember számára lett élhetőbb a település.

3 utca vízelvezetése lett korszerűbb

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A polgármester kitért arra is, a munkák augusztusban kezdődtek meg, a legtöbb lakó a téli időszak alatt is türelmesen viselte a kivitelezést, amely március végéig, legkésőbb áprilisig véget ér. Az itt lakók pozitívan fogadták a beruházást, az önkormányzat fűmagokat is osztott, az itt lakók pedig maguk füvesítik, murvázzák az ároktól a gyalogjárdáig terjedő területet, illetve a terület rendben tartását is vállalták.

Hangsúlyozta, bíznak abban, hogy ezeket a projekteket folytatni tudják, ilyen irányú fejlesztési igényük van ugyanis a Radnóti és Kinizsi utcára vonatkozóan, erre már pályázatot is beadtak. Kiemelte, ez a pályázat nem volt egyszerű, hiszen majdnem kétszáz ingatlant és 800 lakost érintett a fejlesztés, de kollégái mindvégig kitartóan dolgoztak, és a beérkező lakossági jelzéseket is kezelték.

A szalagátvágást követően köszönetet mondtak azoknak, akik segítették a fejlesztést, többek között Gombos Istvánnak, a Gombos Földgép Kft. részéről, illetve Sáfrán József tervező műszaki ellenőrnek.