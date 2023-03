A március 15-i megemlékezést ezúttal már a felújított Művelődési Házban tartották. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is.

– Számomra két okból is örömteli ez az esemény. Először is, hogy a legszebb nemzeti ünnepünkön, március 15-én adjuk át ezt az épületet. Másodszor, személyesen is megérint ez az átadó, hiszen az első munkám a közösségi ház építése, bővítése volt polgármesterként. Úgyhogy érzelmileg ez nagyon sokat jelent nekem – emelte ki Beke Gyöngyi, a település polgármestere.

Az intézményt 2011. november 25-én adták át, azóta semmilyen fejlesztés nem történt. A Magyar Falu Programnak köszönhetően tavaly több mint tíz millió forintot nyert a település az épület felújítására.

– Ebből újult meg ötszáz négyzetméter alapterületen a teljes festés, meszelés. A nagyteremben a sötétítő szalagfüggönyöket kiváltottuk reluxákra. Ez tartalmazta a színpad felújítását, valamint eszközbeszerzést – tette hozzá.

A megújult közösségi házat Fuchs Tibor plébános és Juhász Róbert református lelkipásztor áldotta meg.