– Fontos volt számunkra, hogy méltóképp emlékezzünk a doni katasztrófa nyolcvanadik évfordulójára – mondta Kerekes László létesítményvezető. – Korábban az Endresz Csoporttal közösen egy 12 kilométeres gyalogtúrán is részt vettünk az évfordulóval kapcsolatosan, most pedig úgy gondoltunk, a kor felszerelését is szeretnénk megmutatni a diákoknak.

Első és második világháborús fegyvereket, használati tárgyakat hoztak a kiállítók az iskolába annak érdekében, hogy a kempelenesek történelmi ismeretei bővülhessenek. Kerekes László hangsúlyozta, ha a gyerekek akár korabeli egyenruhákat is ölthetnek, jobban rögzül bennük a történelmi tananyag is, amely az érettségin is hasznos tudást jelent. Hozzátette, a honvédkadét-képzésre jellemzően olyan tanulók járnak, akiket érdekel a történelem.

Hagyomány Botló Krisztián úgy vélte, akik a honvédelmi pályát szeretnének választani, azoknak szinte kötelező ismerniük az elmúlt korok magyar hadseregének felszerelését. Gyűjteményét több helyi iskolában is bemutatta már. Kerekes László arról is beszélt, Botló Krisztiánnal közösen nem titkolt céljuk egy komáromi hagyományőrcsoport létrehozása, szakkörjelleggel. A városban sok olyan történelemmel kapcsolatos rendezvény van, ahová a hagyományőrök csatlakozhatnak, például a Monostori Erődben rendezett hadijátékok.

Botló Krisztián hagyományőr lapunknak arról számolt be, a fiatalok akár korabeli cigarettatekerőt is láthattak a kiállításon, de sokak körében népszerűek a sisakok, kisebb katonai fegyverek, pisztolyok, szúró-vágó eszközök. A katonai ruházatok azok számára érdekesebbek, akik nagyon bele akarják ásni magukat a témába.

– Szeretnénk, ha a mi korosztályunk is megismerné a hagyományőrzés szépségeit, megszeretnék ezt a hobbit – fogalmazott Botló Krisztián, majd így folytatta: – A fiatalok körében ugyanis mostanában kevésbé népszerű ez az elfoglaltság. Én magam nyolc éve vagyok hagyományőr, az 1848-as forradalomtól kezdve a világháborúkon át egészen az 1956-os események ruháiba beöltözöm.

Krisztián jelenleg a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány tagja, öt éve gyűjtőként is tevékenykedik. Kedvenc tárgya egy osztrák–magyar monarchiás, zománcozott kulacs, amelyet a szomszédjától kapott. Ez volt a mozgatórugója abban, hogy gyűjtésbe kezdjen. Kiállítótársa Gálik Alex volt, akinek korábban a komáromi Monostori Erődben nyílt tárlata, a Komáromi évszázadok fegyverei kiállítássorozat keretében.