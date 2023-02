– Nagyon sok dolgot mérlegelnünk kell egy sérült, beteg fa esetében. Természetesen, ha lehetőség van rá első körben szeretnénk megvédeni a fát, például a törött ágak lemetszésével. Azonban vannak olyan fafajták, amelyek idősebb példányai rosszul regenerálódnak a visszametszés után. Ilyen a Kanadai nyár és az Ezüst juhar is. Bár a csonkból lehet, hogy kinőne egy újabb hajtás, de ez annyira megviseli a fát, hogy elkezd korhadni, majd szétreped. Ilyenkor mérlegelnünk kell, hogy érdemes-e még 1-2 évre meghosszabbítanunk a fa életét, vagy inkább a pótlására keressünk lehetőséget - magyarázta a főkertész.

Komoly baleseteket is okozhatnak a rossz állapotú fák

Fotós: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

A fűzfa jól bírja a metszést, azonban a szóban forgó fának a törzse is ki van száradva. Ez pedig kevés lehetőséget ad annak megmentésére. Feltehetően rövid időn belül a törzs ketté fog törni, ennek már most is látszanak a nyomai. Ha pedig a több tonnás fa eltörik komoly balesetet is okozhat.

- Ezzel a fával most az a feladatunk, hogy folyamatosan figyeljük az állapotát. Ha pedig szükséges, akkor beavatkozással megelőzzük az esetleges baleseteket, majd gondoskodjunk a pótlásáról - mondta a főkertész, aki a közeli, fiatalabb fűzfán is talált sérüléseket.

Annak a példánynak az ágain látszanak a kiszáradás nyomai. Már több vastagabb, a vízmeder fölé nyúló ág be is repedt. Ezt feltehetően meg lehet menteni az eltört ág teljes visszametszésével. Erre azért is van szükség, mert az alatta levő, egyébként egészséges ágakat is vinné magával. Illetve a vízen tartózkodó, kajakosok, hajósok is megsérülhetnek.

De nemcsak a fűzfákra kell figyelni a tóparton. Az új kajakház közelében lévő kínai nyárfák gyökerei a járdát nyomják fel. A fák a 80-as évek kedvelt fajtája volt, sok példányt ültettek a panelházak közelébe. A parton azonban nem túl jó választás, a szép nagy koronáját folyamatosan vissza kell metszeni, az ágakon így is látszik már a száradás. Ezeket a fákat is folyamatosan figyelemmel kell tartani. A főkertész szerint, ha teljesen feltöredezik a járda, akkor már muszáj lesz beavatkozniuk.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere elmondta, hogy a fák pótlásánál több szempontot is figyelembe kell venni.

– Egyrészt fontos, hogy ne csak pár évre előre gondolkodjunk, hanem legalább a fa élettartalmáig tervezzünk. Ilyenkor nemcsak a főkertész úr által említett szakmai szempontokat, például a gyökérzet jellemzőit, az időjárási és környezeti körülményeket kell figyelembe vennünk, de arra is gondolnunk kell, hogy milyen módon érinti ez az épített környezetet, az épületeket, a járdákat, az Öreg-tó esetében a tó medrének támfalát. Ezek mellett arra is ügyelnünk kell, hogy az adott fa a kialakult tájképi, városképi környezetbe is illeszkedjen - sorolta a szempontokat az alpolgármester.

Tata főkertésze hozzátette, hogy gondolkodhatnak keményfában is, aminek hosszabb az élettartalma. Ezek azonban lassabban nőnek, később adnak szép, nagy, hűsítő és látványos lombkoronát. De ültethetnek újra akár puha, gyorsan nővő fűzfákat is a mostaniak helyére. Akkor azonban el kell fogadni, hogy azokat folyamatosan meg kell újítani, pótolni.