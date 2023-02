A betegek rehabilitációját, a betegellátáshoz szükséges adatátvitel hatékonyságát, valamint az orvosok és egészségügyi dolgozók munkáját támogatják azok a fejlesztések, amelyeken a Semmelweis Egyetem kutatói, a Széchenyi István Egyetem fejlesztőmérnökei és a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvosai közösen dolgoznak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által meghirdetett Tématerületi Kiválósági Programban (TKP).

Mik lehetnek a trendek a jövő egészségügyi ellátásában? Hogyan csatornázható be a digitalizáció és a mérnöki precizitás a gyógyulni vágyók és a gyógyítók mindennapjaiba? – két kérdés, amelyre a győri Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai-tudományos bemutatón részt vevő kutatók és orvosok kézzelfogható válaszokat adtak.

A programban hét tématerület szakértője számolt be az elmúlt egy év eredményeiről, amelyek közül a legtöbbről már a fejlesztésnek ebben a szakaszában is elmondható, hogy megalapozták a piacra jutás lehetőségét.

– Az adatátvitel és ezzel a diagnosztikai folyamatok sebességének növelésétől, hatékonyságától a mozgásszervi rehabilitáció komplex és magas szintű támogatásán át az egészségügyben dolgozók munkájának, képzésének megkönnyítéséig olyan területekkel foglalkoznak a TKP-ban részt vevő kutatók, amelyek egytől egyig közvetlenül segíthetik majd a régióban és bárhol a világon élő betegek gyógyulását – adott képet a hiánypótló és szükséges fejlesztésekről Hargitai Hajnalka, a projekt menedzsere, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető professzora.

Dr. Villányi Balázs, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója és az egyetemi Egészséginnovációs Kompetenciakzpont vezetője, a TKP-program szakmai vezetője kiemelte: intézményükben messzemenőkig elégedettek az eddig elért eredményekkel, amelyek már most előrelépést jelentenek a mindennapokban.

– A győri egyetem mérnökeivel megtaláltuk a közös nyelvet és a platformot is. Inspiráló látni a fejlesztések és egyeztetések folyamatában, hogy ilyen magas szintű tudományos bázisra támaszkodhatunk – húzta alá az orvosigazgató, egyetemi központvezető.

Hermann Judit, az egyetem által a győri Zrínyi utcai volt kórház területén kiemelt egyetemi fejlesztési programként megvalósítani kívánt Egészségtechnológiai Campus programvezetője hozzátette: mindez biztos alapot és tartalmat jelent az új kutatás-fejlesztési és szolgáltató létesítmény majdani működéséhez.

Az intézmények kiválóságát ösztönző Tématerületi Kiválósági Program 2025 végéig biztosít támogatást a tudásközpontok és kutatóhelyek számára kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez.