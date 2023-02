A zenekari múlt

Tatabánya egyik legrégebbi együttese 1905-ben alakult. A Riedl Vencel vezetésével, a Hatos Honvéd Gyalogezred tagjaiból megalakuló első zenekar szimfonikus- és fúvószenekarként is működött, ugyanis vonós tagjai fúvós hangszeren is játszottak. Az együttes később vált ketté, Magyar József vezetésével 1947-ben létrejött egy Ifjúsági Zenekar, majd 1955-ben a Tatabányai Bányász Fúvószenekar.

A zenekar vezetője 1978 és 2000 között Farkas Tamás volt, akinek az irányítása alatt nyerte el a csoport a „koncert fúvószenekari” minősítést, és az első külföldi utazások is az ő munkásságához köthetők. Soltész Kálmán 2001-ben vette át a karmesteri pálcát. Két évvel később indították el a Borbála-napi hangversenyeket, és közben az együttes Tatabánya rendezvényeinek állandó résztvevője lett, a városon kívüli felkéréseknek is eleget tesz.