– Az az igazság, hogy már nagyon dühít, bosszant, felháborít, amit az érintett bankautomata tulajdonosa művel településünkön. A problémánk az, hogy a községben lévő ATM már huzamosabb ideje, nagyjából 2-3 hónapja nem, vagy csak időnként működik. A szerencsésebb eset, amikor ezt ki is írja a képernyőre, de ha a meghibásodás szövege nem szerepel, akkor a gyanútlan ügyfél a bankkártyáját bedugja a használathoz, majd a készülék nem adja azt vissza. Ez esetben a bosszúságon túl az ügyfélnek új kártyát is kell igényelnie, ami költséggel és utánjárással is jár – részletezte korábban Sógorka Miklós, Súr polgármestere.

Mint mondta, számtalan telefont és írásos hibabejelentést tett már, de mindhiába. Szavai sokáig süket fülekre leltek. Előfordult már olyan is, amikor az önkormányzat bankkártyáját nyelte el a gép, így amikor jött a futár, a dolgozóknak kellett “összedobnia” a rendelt termék összegét az önkormányzatnak, hogy a fűnyíró traktor alkatrészét ki tudják fizetni.

Ez az ATM több bakonyaljai település – Súr, Csatka, Ácsteszér, Aka – lakosságát szolgálja ki. Azok a súriak, akik szerettek volna pénzt felvenni, kénytelenek voltak átutazni egy másik településre, amikor éppen nem működött a gép – már akinek módjában állt. A legközelebbi bankautomata mintegy 25 kilométerrel távolabbi településen van, így rengeteg időt és benzint veszítettek az ügyfelek. Kiderült, ahhoz, hogy valaki átutazzon Súrról Kisbérre, vagy Mórra a működő pénzfelvelő géphez, ahhoz legalább háromnegyed órát kellett utaznia.

Öröm az ürömben, hogy az ünnepek előtt azonban az esetről megjelent minderről egy cikk a Kemma.hu-n, és azután a szolgáltató kicserélte a kártyaolvasót, azóta nincs panasz – mondta polgármester, aki abban bízik, hogy nem okoz több gondot a falunak az ATM.