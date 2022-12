A banki ATM kényelmes és gyors, főleg egy kis településen, de nagy bosszúság, ha elnyeli a bankkártyát vagy nem ad ki pénzt, de azt a szolgáltató mégis levonja a számlánkról. Az elmúlt időszakban ezekkel a problémákkal kellett szembenézniük a súriaknak is. Bár nyújtottak be több panaszt az érintett szolgáltatónak, mindhiába, a gépet azóta sem javította meg senki.

– Az az igazság, hogy már nagyon dühít, bosszant, felháborít, amit az érintett bankautomata tulajdonosa művel településünkön. A problémánk az, hogy a községben lévő ATM már huzamosabb ideje, nagyjából 2-3 hónapja nem, vagy csak időnként működik. A szerencsésebb eset, amikor ezt ki is írja a képernyőre, de ha a meghibásodás szövege nem szerepel, akkor a gyanútlan ügyfél a bankkártyáját bedugja a használathoz, majd a készülék nem adja azt vissza. Ez esetben a bosszúságon túl az ügyfélnek új kártyát is kell igényelnie, ami költséggel és utánajárással is jár – részletezte Sógorka Miklós, Súr polgármestere.

Mint mondta, számtalan telefont és írásos hibabejelentést tett már, de mindhiába. Szavai süket fülekre leltek. Előfordult már olyan is, amikor az önkormányzat bankkártyáját nyelte el a gép, így amikor jött a futár, a dolgozóknak kellett „összedobnia” a rendelt termék összegét az önkormányzatnak, hogy a fűnyíró traktor alkatrészét ki tudják fizetni.

Nem ad ki pénzt

Ez a bankautomata több bakonyaljai település – Súr, Csatka, Ácsteszér, Aka – lakosságát szolgálja ki, vagyis szolgálná, ha működne. Azok a súriak, akik szeretnének pénzt felvenni, kénytelenek átutazni egy másik településre – már akinek módjában áll. A legközelebbi automata mintegy 25 kilométerrel távolabbi településen van, így rengeteg időt veszítenek az ügyfelek, nem beszélve a benzinköltségről. Kiderült: ahhoz, hogy valaki átutazzon Súrról Kisbérre, vagy Mórra a működő pénzfelvelő géphez, ahhoz legalább háromnegyed órát kell utaznia.

– A szolgáltató hozzáállása megdöbbent, mivel az itt élő falusi emberek éppúgy fizetik a számlavezetési költséget, bankkártyahasználati díjat, mint a nagyobb városban élők. Nekünk is jár ez a szolgáltatás! Sokat harcoltam azért, hogy ne vigyék el az ATM-et településünkről, önkormányzatunk helyszínt, elektromos áramot, temperált hőmérsékletet biztosít a készülék számára, de olyan, mintha nem is lenne: van is ATM, meg nincs is. Mint a Mátyás Király meséjében az okos lány esete – mondta polgármester.

Ha a terminál nem adja ki a kért összeget… Ha a terminál egyáltalán nem, vagy kevesebb összeget ad ki, mint kellett volna, akkor azonnal hívjuk fel a szolgáltatót. A telefonos banki ügyintézőnek a kapcsolástól számított legkésőbb öt percen belül fogadnia kell hívásunkat. Mindenképpen maradjunk ott a helyszínen addig, amíg egyértelmű információkat nem kapunk a helyzet megoldására. Senkinek sem veszhet el a pénze! A telefonbeszélgetés során jelezzük nevünket, és hogy melyik ATM-nél mikor, mekkora összeget kívántunk felvenni (PIN-kódunkat nem kérik el és azt ne is adjuk meg). A hitelintézet – a panaszkezelés érdekében – rögzíti telefonbeszélgetésünket és öt évig meg is őrzi azt. Ha az ATM megbízásunkkor bizonylatot is kiadott, azt feltétlenül őrizzük meg az esetleges további bizonyítás érdekében – olvasható az origo.hu oldalon.

Sógorka Miklós hozzátette, sajnálatos módon azt is el tudja képzelni, hogy direkt nem foglalkozik a panaszunkkal a szolgáltató, aki arra játszik, hogy így az alacsony forgalomra hivatkozva megszüntetheti majd a készüléket a településen.

– Ha valóban ez áll a háttérben, akkor bizony győzelemre állnak, mert a rossz híre már elterjedt a készüléknek: félnek az emberek használni, attól tartva, hogy elnyeli bankkártyájukat, ami miatt nem várt kiadásaik lesznek, főleg így az ünnepek előtt − fűzte hozzá a településvezető.