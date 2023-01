A KPVDSZ Művelődési Ház esetében akadálymentesítés is történt, így az idelátogató mozgáskorlátozottak közlekedése szempontjából nagy könnyebbséget jelent majd a kialakított akadálymentes parkoló, rámpa és mosdó. Ezen felül új homlokzati- és beltéri ajtókat szereltek be, s ki lettek cserélve, illetve fel lettek újítva a falburkoló lambériák és a parketta is. Új álmennyezet készült és kifestették az összes helyiséget.

A Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése című TOP-os pályázat keretein belül megvalósuló projekt segítségével négy művelődési ház újult meg 223,5 millió forintból. A Puskin és a Széchenyi is megújulhatott.