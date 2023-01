De megfigyelhetik a madarakat érő zavaró tényezőket is: a turisták, halászok jelenlétét, a szárnyasok tűzijátékra való reakcióit. De a kamera rögzíti az egyéb, vizes élőhelyekhez kötődő állatokat is: a hódok, vidrák és rókák mozgását. Másrészről egy jó turista csalogató is a kamera.

A Tatai Vadlúd Sokadalom előtt felhívjuk az emberek figyelmét, hogy figyeljék a honlapon a kamera élő közvetítését.

– Több ezer ember érkezik úgy Tatára, hogy előtte a webkamera felvételeit nézte, és döntött úgy, hogy élőben is meg akarja figyelni a ludak napi mozgalmát. Ráadásul a látogatók a honlapon rengeteg többletinformációt is találnak a már tavon élő madarakról. Van ott a friss egyedszámra vonatkozó adat is, ami megmutatja, hogy adott napon hány vadlúd tartózkodik a területen – sorolta a kamera előnyeit az egyesület titkára.

Közelről is jól megfigyelhetők a madarak, mint ez a kis lilik

Forrás: beküldött

A webkamerához egy játék is kapcsolódik. A fotelmadarász versenyen állóképet kell készíteni a videó 1-1 érdekes vagy különleges képkockájáról. Ez lehet egy szép naplemente, a madarak érkezése vagy távozása a vízről, az a mozzanat, mikor egy ember bemegy a mederbe, megriasztva a madarakat, de akár valami más, ritkán látott esemény is.