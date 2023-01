A vízkereszt utáni és húsvét előtti időszak a böjti periódus, melynek során különféle egyházi, spirituális alkalmakon az Isten- és önismeret útját járják a keresztények. Ennek számos változata ismert, az egyik ilyen a lelkigyakorlat, illetve olyan hitéleti rendezvény, ahol az elmélyülés az egyik cél. Esztergomban ezúttal a missziós héttel kis túlzással egy keresztény fesztivál kerekedik, melynek során január 30-ától egy héten át minden nap egészen február 5-éig változatos és különleges rendezvényekkel várják a híveket és a hitben ébredezőket egyaránt.

Első nap a Szent Adalbert Központban, 19 órakor lesz a nyitóesemény, egy imaest filmvetítéssel. Január 31-én szintén 19 órakor a Vízivárosi templomban lesz hasonló alkalom. Február 1-jén 15:30-tól a belvárosban utcai evangelizáción tesznek hitükről bizonyságot a résztvevők. Másnap 19 órától a L’Aqua együttes lép fel a Vízivárosi templomban. Február 3-án a közösségi oldalakról jól ismert „Szólj be a papnak!”-vitafórumot tartják a Hild Caféban 16 órakor. Ezen a napon a bazilikában délután 5 órától szentmise, majd a sekrestyéjében „Beszélgetés a 60+ korosztállyal” és közös esti ima lesz.

Február 4-én a résztvevők 8:50-kor indulnak a Majális-forráshoz kirándulni. E napon még lesz társasjáték a plébániai hittanteremben, illetve 17 órától a Szent Erzsébet iskolában ifjúsági estet tartanak. A záróesemény február 5-én lesz a Vízivárosi plébánián, ahol reggel 9-kor visszatekintés, hálaadás és búcsú témájával foglalkoznak majd. Az pedig ma már alap az egyháznál is, hogy a különböző programok, hitéleti események nemcsak a honlapjukon, de az ahhoz tartozó közösségi oldalon is megtalálhatók. Így az Élesztő7 is, melynek részletei az Esztergomi Bazilika és Főszékesegyházi Kincstár nevű Facebook-felhasználói oldalon olvashatók.