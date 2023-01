A hiány oka vélhetően az lehet, hogy több gyártó leállt év végén, ezekre a termékekre pedig megnövekedett igény merült fel, amelyet a gyártó nem tudott azonnal pótolni.

Aggodalomra nincs ok, mert a megyei kamara elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a nagykereskedők már elkezdték kiszállítani ezeket a termékeket, péntektől pedig Neo Citranból több patikában is elérhető már a 10 darabos verzió. Egy-két napra azonban még szükség lesz, mire minden patikába eljut, mivel a beszállítókhoz nagy igény érkezett be, egyszerre mind nem tudják kiszállítani ezeket. Arról is beszélt, Apsirinből például a komáromi Mentha Patika is kapott pénteken.

Hozzátette, bizonyos gyártók gyógyszerei lehetnek elméletileg hiánycikkek, de ilyenkor más gyártók ugyanazon hatóanyagú készítményei beszerezhetőek, így nem lesznek gondok az ellátással. Bíznak abban, hogy komolyabb hiány már nem várható, ezek a problémák januárra rendeződni szoktak.

A Neo Citran helyett ajánlotta egyébként a Coldrex tablettát. Hangsúlyozta, hogy az influenzával járó végtagfájdalom sokféle gyógyszerrel csillapítható, valamint orrspray használatát, gyógytea fogyasztást javasolnak ezekben az esetekben.