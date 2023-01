– Elkényelmesedtünk - ezzel az egy szóval magyarázta, hogy idén több volt a tűzijáték Tatán, mint az elmúlt 4 évben Musicz László, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Komárom-Esztergom megyei helyi csoportjának tiszteletbeli elnöke. A természetvédő szerint okulniuk kell a történtekből és tudatosabban kell készülniük az idei év végére.

Mint arról korábban beszámoltunk: már szentestén megkezdődtek Tatán durrogtatások. Az akkori 35 ezres vadlúdsereg napról-napra elkezdett fogyatkozni. És a dörrenések egyre csak fokozódtak. Szilveszter napjára alig 5 ezer, újév hajnalára pedig mindösszesen 1200 lúd maradt a tavon. Ez pedig az előző évekhez mérve messze elmarad az átlagtól: 2019-ben 13 400; 2020-ban 5 800; 2021-ben 11 500; 2022-ben 13 400 példány tartott ki január 1-re virradóan a tavon.

Musicz László szerint bár az 1200 lúd az elmúlt évekhez képest drasztikusan kevésnek tűnik, a 2018-ban meghozott rendelet előtti időszakokhoz képest még mindig jóval magasabb. Tatán ugyanis 2018 szilvesztere óta önkormányzati rendeletben tiltják a pirotechnikai eszközök használatát a város egyes részein.

- Az előző évekhez képest aránytalanul nagy volt a tűzijáték aktivitás, de bőven kevesebb volt a rendelet előtti évekhez képest. Ezt nem tudom mással magyarázni, mint hogy elkényelmesedtünk. Bíztunk abban, hogy az elmúlt években már annyira tudatosult a tataiakban a tűzijáték tilalom, hogy idén már nem kell kiemelten foglalkoznunk vele. Sajnos tévedtünk - összegezte a természetvédő a történteket. A Kemma.hu-nak elárulta, hogy már össze is ültek a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesülettel, hogy megosszák tapasztalataikat és közösen keressenek megoldást. Már több ötletük is van, amit majd a többi természetvédelmi egyesülettel, az önkormányzattal és a rendvédelmi szervekkel is egyeztetnek majd.

- Úgy gondolom, hogy több dolgon is kell változtatnunk. Egyik ilyen a megelőző tájékoztatás, amire tavaly nem fektettünk nagy hangsúlyt. Mivel nagyon sokan jönnek Tatára a környező településekről is szilveszterezni, ezért nem csak a városban, de a többi településen is kell az emberek felé kommunikálnunk, hogy Tatán tilos tűzijátékot használni. Illetve azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Tatán vannak olyan részek, ahol nincs tiltva a pirotechnikai eszközök használata. Ilyen többek között Újhegy, Agostyán, a baji út a sorompó után, vagy a Naszályi út egy része - magyarázta az elnök, aki szerint fontos lenne az is, hogy a tűzijátékozásról az emberek szemléletét is megváltoztassuk.

- Ha az emberek többsége elítélné a tűzijátékot, ha elérnénk, hogy a tűzijáték használók szégyelljék magukat, akkor az hatalmas előrelépés lenne. A jogszabályokban is lehetne változtatni. Hiszen valahol jogos a felvetés, hogy ha tilos Tatán tűzijátékozni, akkor miért lehet a városban kapni pirotechnikai eszközöket. De valahol ez is csak hozzáállás kérdése. Hiszen van olyan tatai bolt, ahol nem árultak tűzijátékot, pedig az országos kínálatukban szerepelt - példálózott a természetvédő. Hozzátette, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük lenne betiltani a tűzijáték használatát.

- Tűz és balesetveszélyre, vagy akár állatvédelemre hivatkozva hozhatnának rendeletet a pirotechnikai eszközök használatára. Erre már vannak példák hazánkban is, de kevesen merik meglépni. Természetvédelmi okból pedig csak Tata döntött így, a vadludak miatt nekünk van a legnyomosabb okunk rá - mondta Musicz László, akik Szilveszterkor járőrözéssel próbálták elejét venni a tűzijátékozásnak.

- Sajnos idén kevesebb önkéntes járta Tatát, mint 2021-ben, és a polgárőrökkel sem egyeztettünk külön. Úgy gondolom, hogy nem szabad elkényelmesednünk, muszáj a szilveszterünkből ezt az egy órát erre áldozni - magyarázta az egyesület elnöke, aki szerint másfél tucat olyan gócpont van Tatán, ahol legtöbbször használnak valamilyen pirotechnikai eszközt. Ezeket az utcákat, parkolókat, tereket kellene céltudatosan ellenőrizni.

- Bár civilként nem kezdeményezhetünk helyszíni szabálysértést, de szembesíthetjük az elkövetőket a tettükkel. Az előző években több ilyen alkalom is volt, hogy gyanús társaságokat, csoportosulásokat már éjfél előtt figyelmeztettünk, hogy tilos a tűzijáték használata. Úgy vettük észre, hogy sokuk nem tatai, és nem is hallott a rendeletről. Tavalyelőtt például egy fiatal lábatlani fiút csíptünk fülön, ahogy tűzijátékot használt, értesítettük a rendőröket. A fiú nagyon elszégyellte magát és sírt is, hogy nem tudott a tiltásról. Azonban ez nem mentség - szögezte le Musicz László, aki idén a Kálvária dombon figyelmeztetett egy tűzijátékot használó családot, hogy vétenek a törvény ellen. A rendeletről ők sem hallottak és azonnal abba is hagyták a durrogtatást.