Népszerűk a csomagautomaták – A felmérésből kiderül, hogy a csomagautomatát választók 79 százaléka azért dönt elsősorban az újfajta átvételi mód mellett, mert így nem kell órákon át várniuk a futárokra, akik sok esetben több órás időintervallumot adnak meg és nem az érkezés várható idejéről tájékoztatják a lakosokat. Egyébként az elmúlt esztendő a bővítésekről szólt, ugyanis több csomagautomata-hálózatot üzemeltető cég is újabb készülékeket telepített a vármegyénkben és már akár a 2-3 ezer lakosú kistelepüléseken is elérhető ez a szolgáltatás. Emellett az egyik ismert nagy webáruház is új automatákat helyezett üzembe Esztergomban és Dorogon is, míg a Magyar Posta Esztergomban, Komáromban, Oroszlányban és Tatabányán is bővített.