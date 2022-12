Amikor leparkoltunk a fénybirodalom mellett, hogy meglessük, egy kedves bácsi azonnal beljebb invitált minket. Néhány pillanattal később megtudtuk azt is, hogy ő maga a fényes mesevilág alkotója: Ferencz János. Mint mondta, felesége ötlete volt a díszítés, amely így bearanyozza a környéken élők mindennapjait esténként. Jani bácsi lelkesen tett-vett, ellenőrizte a fényeket, mi pedig elámulva néztük a kedves kis karácsonyi csodát, ami azt is bizonyítja, hogy magunk is megteremthetjük az adventi hangulatot sokak számára.

Várjuk a fotókat!

A városok, falvak, otthonok karácsonyi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2022”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!