Ismét sikeres volt a falu napja

A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesülethez az önkormányzat három pályázatot adott be. A jelzett célok között szerepel a polgármesteri hivatal laptopjainak cseréje, a játszótér felújítása, illetve a községháza fűtésköltségének csökkentése klímaberendezésekkel, jobban kihasználva a naperőmű kapacitását. Sikeres volt a falunap, amelynek pénzügyi fedezetét korábbi rendezvényekből megmaradt forintok és külső támogatások adták. Ismét várták a vendégeket a szüreti bálba, a tervezett felvonulás kényszerűségből elmaradt. A korábbiaknál szerényebb mértékben, de az önkormányzat ebben az évben is támogatta a helyi civil szervezeteket és a katolikus közösséget is. Többször érkeztek látogatók a két szlovákiai testvértelepülésről, Szőgyénből, Tornócról.